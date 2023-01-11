- Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну вот если брать Соболева. Всё зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе. Например, "Саутгемптон"? Ну, а где у нас там идет "Саутгемптон"? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой английской Премьер-лиги, - передает слова Аршавина "Спорт день за днем".
25-летний центральный нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в осенней части текущего сезона провел за красно-белых 22 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 7 результативных ассистентских действий. Соболев является самым результативным российским футболистом "Спартака", занимая второе место среди всех его игроков - лучше показатели только у голландца Квинси Промеса. "Саутгемптон" занимает последнее, 20 место в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 12 очками в 18 матчах, непосредственно середине таблицы (10 и 11 позиции) находятся лондонский "Челси" и "Астон Вилла" из Бирмингема.
Аршавин: думаю, Соболев подходит для команды середины турнирной таблицы АПЛ
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о перспективах нападающего "Спартака" Александра Соболева в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Спартак"