– Могу только поздравить "Спартак". Когда-то он соответствовал уровню, но то, как он выглядел в команде, не впечатлило никого. Я считаю, в клубе сделали все правильно, — приводит слова Тихонова "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня московский "Спартак" официально объявил о расторжении контракта со словенским центральным защитником Михой Мевлей, который переходил в стан красно-белых в сентябре 2022 года на правах свободного агента. Мевля принял участие всего в семи матчах за "Спартак" в Российской премьер-лиге и Кубке России, на его групповой стадии. Результативными действиями словенец не отмечался. Ранее Миха не вошел в список футболистов, которые отправились в составе красно-белых на первые зимние тренировочные сборы.
Тихонов: поздравляю "Спартак" с уходом Мевли. То, как он выглядел в команде, не впечатлило никого
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов поздравил красно-белых с расторжением соглашения со словенским защитником Михой Мевлей.
Фото: Global Look Press