- Спартак в этом сезоне довольно неплохой футбол показывает. Мне нравится его нынешний стиль игры. Импонирует, что много молодежи в команде. В общем, команда правильно развивается в отличие от предыдущих лет, - приводит мнение Кузяева "Матч ТВ".
Летом 2022 года в "Спартаке" сменился владелец. Леонид Федун передал весь свой пакет акций "Лукойлу". Также изменения произошли на тренерском мостике. Команду возглавил 33-летний специалист из Испании Гильермо Абаскаль. В первой половине сезона красно-белый коллектив смог удачно выступить как в РПЛ, так и в Кубке России. В прошлом сезоне команда по итогам 30 туров заняла 10 место, в текущем розыгрыше российского первенства Спартак идет на 2-м месте, отставая от "Зенита" на 6 очков. По набранным баллам это лучший сезон москвичей со времен чемпионства с Массимо Каррерой.
В Кубке России "Спартак" уверенно выиграл своей квартет, опередив "Зенит", и вышел в плей-офф верхней сетки турнира.
Кузяев: мне нравится нынешний стиль игры "Спартака", а также импонирует, что много молодежи в команде
Российский хавбек "Зенита" Далер Кузяев поделился мнение по поводу выступления "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"