Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Суперкубок Италии

Милан
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Кузяев: мне нравится нынешний стиль игры "Спартака", а также импонирует, что много молодежи в команде

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский хавбек "Зенита" Далер Кузяев поделился мнение по поводу выступления "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Спартак в этом сезоне довольно неплохой футбол показывает. Мне нравится его нынешний стиль игры. Импонирует, что много молодежи в команде. В общем, команда правильно развивается в отличие от предыдущих лет, - приводит мнение Кузяева "Матч ТВ".

Летом 2022 года в "Спартаке" сменился владелец. Леонид Федун передал весь свой пакет акций "Лукойлу". Также изменения произошли на тренерском мостике. Команду возглавил 33-летний специалист из Испании Гильермо Абаскаль. В первой половине сезона красно-белый коллектив смог удачно выступить как в РПЛ, так и в Кубке России. В прошлом сезоне команда по итогам 30 туров заняла 10 место, в текущем розыгрыше российского первенства Спартак идет на 2-м месте, отставая от "Зенита" на 6 очков. По набранным баллам это лучший сезон москвичей со времен чемпионства с Массимо Каррерой.

В Кубке России "Спартак" уверенно выиграл своей квартет, опередив "Зенит", и вышел в плей-офф верхней сетки турнира.


Спартак Кузяев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" поделили очки в матче перенесенного 7-го тура АПЛ
Гол Мораты помог "Атлетико" обыграть "Леванте" и выйти в четвертьфинал Кубка Испании
Фомин: хотелось бы остаться в УЕФА и услышать гимн Лиги Чемпионов
Гол 36-летнего Джеко помог "Интеру" разгромить "Милан" и завоевать Суперкубок Италии
18 января
Фабрицио Романо: Депай перейдет в "Атлетико". Мадридский клуб заплатит за голландца больше 3 млн евро 1
Пятибратов: Квеквескири никуда не собирается уходить, он счастлив в "Факеле"
Чухлов: трудно понять, зачем "Зениту" академия. Покупают молодежь из Бразилии 2
"Мальорка" взяла в аренду защитника "Ростова" Хаджикадунича
Дубль Кавани помог "Валенсии" разгромить хихонский "Спортинг" и выйти четвертьфинал Кубка Испании
Тарханов: когда "Спартак" подписал Мевлю все недоумевали. Я тоже скептически к этому отнесся 1 эксклюзив
Кузяев: мне нравится нынешний стиль игры "Спартака", а также импонирует, что много молодежи в команде
"СЭ": "Бешикташ" намерен сделать новое предложение "Локомотиву" о покупке Баринова с опцией обратного выкупа
Никола вернулся в "Салернитану". Два дня назад специалист был уволен после поражения от "Аталанты"
Пресс-служба "Крыльев Советов": Рассказов тренируется с командой, но контракт пока не подписан
Колыванов: особой пользы Мевля "Спартаку" не принес эксклюзив