- Слишком часто бить по углам тоже не надо. Надо в центр, головой как кувалдой — ни один вратарь не возьмет! – приводит мнение Федотова Sport24.
31-летний россиянин Антон Заболотный, выступающий на позиции центрального нападающего, в текущем сезоне не забил ни одного мяча за ЦСКА во всех турнирах. Форвард поучаствовал в 15 играх за свой родной клуб, в которых отметился 1 ассистентским действием. Контракт воспитанника с клубом завершается летом 2024 года. Ранее Федотов и Антон вместе работали в "Сочи".
Сегодня ЦСКА минимально обыграл "Оренбург" в товарищеском поединке в рамках зимних сборов в ОАЭ. ЗАболотный не реализовал ряд голевых моментов.
Федотов – о промахах Заболотного: слишком часто бить по углам тоже не стоит. Надо в центр, головой как кувалдой
Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу игры форварда команды Антона Заболотного.
Фото: ПФК ЦСКА