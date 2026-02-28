В "Балтике" прокомментировали дебют за команду Рядно

"Подошел к Рядно, его поздравил с прекрасным дебютом. Молодой парень, первый матч на таком уровне и сразу на "Газпром Арене" - молодец!
После игры поддержали и Андраде", - цитирует Измайлова "Чемпионат".
20-летний Михаил Рядно присоединился к "Балтике" в это зимнее трансферное окно, перейдя в качестве свободного агента из московского ЦСКА. Новичок команды вышел в стартовом составе калининградцев на гостевой матч 19-го тура РПЛ против "Зенита" и провел на поле 72 минуты.
Напомним, встреча завершилась поражением "Балтики" со счетом 0:1. На 80-й минуте VAR отменил гол защитника Кевина Андраде.