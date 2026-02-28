Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
АкронНе начат
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

В "Балтике" прокомментировали дебют за команду Рядно

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о дебюте защитника Михаила Рядно в игре 19-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
Фото: ФК "Балтика"
"Подошел к Рядно, его поздравил с прекрасным дебютом. Молодой парень, первый матч на таком уровне и сразу на "Газпром Арене" - молодец!

После игры поддержали и Андраде", - цитирует Измайлова "Чемпионат".

20-летний Михаил Рядно присоединился к "Балтике" в это зимнее трансферное окно, перейдя в качестве свободного агента из московского ЦСКА. Новичок команды вышел в стартовом составе калининградцев на гостевой матч 19-го тура РПЛ против "Зенита" и провел на поле 72 минуты.

Напомним, встреча завершилась поражением "Балтики" со счетом 0:1. На 80-й минуте VAR отменил гол защитника Кевина Андраде.

