"Балтика" обжалует в ЭСК отмененный гол "Зениту"

"Балтика" обжалует в ЭСК РФС отменный гол защитника Кевина Андраде в ворота "Зенита".
Фото: ФК "Балтика"
Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Балтики".

Встреча 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Балтикой" завершилась победой санкт-петербуржцев со счетом 1:0. Защитник калининградцев Кевин Андраде забил мяч на 75-й минуте, однако его гол был отменен. После пересмотра VAR было установлено, что нападающий "Балтики" Брайан Хиль находился в офсайде.

После этой встречи "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды – 35 очков за 19 туров чемпионата России. "Зенит" поднялся на первую строчку с 42 очками. В следующий раз Команда Андрея Талалаева сыграет с "Ростовом" 7 марта.

