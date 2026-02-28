Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
АкронНе начат
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Дивеев ответил, как изменились его функции в "Зените"

Бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями после своего дебюта в РПЛ за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Сильно изменились функции по сравнению с ЦСКА? Глобально нет.

У нас был разговор с Сергеем Богдановичем и тренерским штабом. Мы обговорили, что я могу делать, а что не могу. Требования почти такие же. Все то же самое", - цитирует Дивеева "Чемпионат".

Центральный защитник Игорь Дивеев перешел в "Зенит" в минувшее трансферное окно из московского ЦСКА и подписал контракт на 3,5 года.

Вчера, 27 февраля, 26-летний футболист дебютировал за новую команду в официальных матчах, выйдя в стартовом составе на домашнюю игру 19-го тура Российской Премьер-Лиги против калининградской "Балтики" (1:0).

