Дивеев ответил, как изменились его функции в "Зените"

У нас был разговор с Сергеем Богдановичем и тренерским штабом. Мы обговорили, что я могу делать, а что не могу. Требования почти такие же. Все то же самое", - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Центральный защитник Игорь Дивеев перешел в "Зенит" в минувшее трансферное окно из московского ЦСКА и подписал контракт на 3,5 года.
Вчера, 27 февраля, 26-летний футболист дебютировал за новую команду в официальных матчах, выйдя в стартовом составе на домашнюю игру 19-го тура Российской Премьер-Лиги против калининградской "Балтики" (1:0).