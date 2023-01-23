По данным источника, в борьбу за армянского футболиста готовы включиться "Лацио" и "Вильярреал".
Отмечается, что наиболее предметный интерес проявляет "ПСВ" - руководство голландского коллектива впервые контактировало с окружением хавбека в ноябре 2022 года. Скауты клуба регулярно следят за выступлениями Сперцяна.
Потенциальной сделке препятствует соглашение между "Краснодаром" и игроком, по которому он не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Сперцян принял участие в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги и отметился 9-ю забитыми мячами, а также отдал 5 голевых передач.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Лацио" и "Вильярреал" включились в борьбу за Сперцяна. Также на игрока претендует "ПСВ"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в европейском клубе.
Фото: ФК "Краснодар"