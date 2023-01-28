"Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают — Федотов, Семак и Карпин. Мне неинтересны Сёмин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ. Всё с ними ясно, включая Слуцкого", - цитирует Смородскую "Чемпионат".
Ольга Смородская была президентом "Локомотива" с 2010 по 2016-й год. За это время клуб один раз выиграл Кубок России (2014/15) и сменил 7 тренеров. После ухода Смородской "Локомотив" выиграл РПЛ впервые с 2004-го года.
В нынешнем сезоне после 17 туров лидером РПЛ является "Зенит". Команда Сергея Семака набрала 42 очка. На шесть баллов от нее отстает "Спартак" Гильермо Абаскаля. На 7 - "Ростов" Валерия Карпина.
Смородская: мне неинтересны Семин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ. Все с ними ясно
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, за работой каких российских тренеров ей интересно следить в РПЛ.
Фото: ТАСС