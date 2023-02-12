"Лучший нападающий в России – Писарский. Я с ним очень много разговаривал, когда мы были еще в ФНЛ, и говорил ему, что для меня он один из лучших нападающих в России. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Можно ли его с кем-то сравнить? В России, думаю, нет", - цитирует Обухова "РБ Спорт".
Напомним, Владимир Писарский в зимнее трансферное окно перебрался из "Оренбурга" в "Крылья Советов". В первой части сезона форвард провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Прямо сейчас нападающий делит статус лучшего бомбардира чемпионата России с Квинси Промесом из "Спартака". Этот сезон - дебютный для игрока в высшем российском дивизионе.
В феврале этого года Писарскому исполняется 27 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Обухов: Писарский - лучший нападающий России. В России его не с кем сравнить
Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов назвал экс-одноклубника Владимира Сычевого (сменившего фамилию на Писарский) лучшим форвардом РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"