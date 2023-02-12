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Обухов: лучший нападающий в России - Писарский. Очень нестандартный, потому что нет футбольной школы

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Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов рассказал, кого считает лучшим форвардом в российском футболе.
Фото: ФК "Оренбург"
- Лучший нападающий в России - Писарский. Я с ним очень много разговаривал, когда мы были еще в ФНЛ, и говорил ему, что для меня он один из лучших нападающих в России. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Из-за того, что у него нет футбольной школы, он очень нестандартный. У него свое видение футбола: защитник ждет от него одного, а он делает совершенно другое, - передает слова Обухова "РБ Спорт".

26-летний нападающий Владимир Писарский в осенней части текущего сезона выступал за "Оренбург" под фамилией Сычевой и с 14 забитыми голами возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги вместе с атакующим хавбеком "Спартака" Квинси Промесом. Во всех турнирах Писарский (Сычевой) забил 17 голов и отдал 2 результативных паса в 19 матчах, дебютировав в РПЛ с хет-трика после выхода на замену. В декабре 2022 года футболист перешел из "Оренбурга" в самарские "Крылья Советов", сумма трансферной компенсации составила около 1,35 миллиона евро.


Крылья Советов Оренбург Сычевой Обухов
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