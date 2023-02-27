- Слышал историю, что он сам хотел купить "Кубань", но ему отказали. Тогда он решил создать свой клуб. Но не знаю, как было на самом деле.
26-летний Юрий Журавлев является воспитанником "Кубани", которая прекратила свое существование в 2017 году из-за больших финансовых долгов. Сергей Галицкий в 2008 году основал в Краснодаре свой клуб, получивший имя города. "Быки" выступают в РПЛ с 2011 года, лучшим достижением "Краснодара" Галицкого в высшем дивизионе чемпионата России является третье место.
Источник: "РБ Спорт"
Журавлев: Галицкий хотел купить "Кубань" до создания "Краснодара", но ему отказали
Защитник московского "Торпедо" Юрий Журавлев рассказал, что бизнесмен Сергей Галицкий до создания футбольного клуба "Краснодар", хотел приобрести "Кубань".
ТАСС