- Пока у Галактионова не хватает тренерской мудрости. Не одного меня удивляет его "впечатляющая" карьера, но прекрасно понимаю, что происходит... Думаю, он вылетит с "Локомотивом". И это будет его последняя большая команда. А дальше все будет уже на уровне Первой лиги, максимум — середнячки Премьер-Лиги.
Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" в середине текущего сезона, когда в чемпионата России уже было сыграно больше половины матчей. Начинал сезон специалист в качестве главного тренера "Пари Нижний Новгород". "Локомотив" под руководством Галактионова провел два матча в рамках четвертьфинала Кубка России с московским "Спартаком". В обеих встречах железнодорожники потерпели поражение, дома уступив 0:1, а на выезде проиграв 2:4. В РПЛ "Локомотив" идет в зоне стыков на 14-м месте с 13 набранными очками.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Лахтер: Галактионов вылетит с "Локомотивом". И это будет его последняя большая команда
Футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов не сможет добиться успехов с железнодорожниками.
Пресс-служба РФС