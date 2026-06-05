Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
Буркина-ФасоНе начат

Председатель правления "РЖД" подвел итоги сезона для "Локомотива"

Глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал результат "Локомотива" в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Итоги сезона для "Локомотива"? Очень понравилось. Считаю, что это хороший результат. Доволен ли работой Михаила Галактионова? Доволен.

Останется ли он на следующий сезон? Это вопрос к генеральному директору. Но я доволен", - сказал Белозеров.

По итогам минувшего сезона московский "Локомотив" финишировал на третьем месте в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка в 30 сыгранных турах. От серебряного призера "Краснодара" "железнодорожники" отстали на 13 баллов.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится