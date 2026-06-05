Председатель правления "РЖД" подвел итоги сезона для "Локомотива"

"Итоги сезона для "Локомотива"? Очень понравилось. Считаю, что это хороший результат. Доволен ли работой Михаила Галактионова? Доволен.
Останется ли он на следующий сезон? Это вопрос к генеральному директору. Но я доволен", - сказал Белозеров.
По итогам минувшего сезона московский "Локомотив" финишировал на третьем месте в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка в 30 сыгранных турах. От серебряного призера "Краснодара" "железнодорожники" отстали на 13 баллов.
Источник: "Матч ТВ"