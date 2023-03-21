- Интрига в РПЛ всегда жива, наверное. Конкуренты "Зенита" в борьбе за чемпионство — "Спартак", "Ростов" и тот же ЦСКА, наверное. У нас легионеры не уехали, у ЦСКА тоже. Многие иностранцы остались, просто так получается, что турнирная таблица на сегодняшний день такая, которую мы видим. Нет никакого фактора, что кто-то приехал или уехал, - приводит комментарий Чистякова "РБ Спорт".
"Зенит", "Ростов" и "Спартак" находятся в лидирующей тройке. Дружина Семака имеет солидный отрыв и движется к своему 5-му чемпионству подряд. Петербуржцы опережают "Ростов", идущий на строчку ниже, на 7 баллов и имеют отрыв в 8 очков от "Спартака", который замыкает тройку после поражения от "Оренбурга" (0:2). ЦСКА, возглавляемый Владимиром Федотовым, занимает 4-е место, отставая от "Зенита" на 13 баллов. Отметим, что в этом розыгрыше РПЛ коллектив с берегов Невы и армейцы уже сыграли оба матча. В Санкт-Петербурге сильнее оказался "Зенит" (2:1), а в Москве - ЦСКА (1:0). Действующему чемпиону предстоит в гостях сыграть с "Ростовом" (первый матч 3:1 в пользу петербуржцев) и дома встретится со "Спартаком" ("Зенит" победил в первом матче 2:1).
Чистяков: "Спартак", "Ростов" и ЦСКА — конкуренты "Зенита" в борьбе за чемпионство
Российский футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"