- Если говорить по хозяйственной деятельности… Меня всегда удивляет, что "Спартак" построил такой прекрасный стадион, а вокруг него непомерный бардак. Вообще непонятно, что творится. Один раз заезжаешь так, другой раз – по-другому, третий раз – по третьему. Какая-то там вечная неустроенность.
Стадион "Открытие Банк Арена" был построен и введен в эксплуатацию в 2014 году. Именно на нем "Спартак" смог выиграть свое единственное за последние 20 лет чемпионство в 2017 году. "Открытие Арена" принимала матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в России 2018 года. Летом прошлого года "Спартак" покинул многолетний президент и владелец Леонид Федун, который продал 100 процентов акций московского клуба российской компании "Лукойл". Несмотря на это, функционер продолжает следить за командой и поддерживать ее.
Источник: "РБ Спорт"
Первак: всегда удивляет, что "Спартак" построил такой прекрасный стадион, а вокруг него непомерный бардак
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак заявил, что его не устраивает хозяйственная деятельность клуба после ухода Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"