- Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у "Спартака". Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес, появилась совершенно другая игра. Игру делают звёзды. Без них очень тяжело чего-то добиться, как бы ни было это желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше.
"Спартак" пропустил два гола, однако смог отыграться и сделать счёт 2:2. Затем красно-белые пропустили еще один мяч, но вновь смогли восстановить равенство на табло, а в концовке встречи нидерландский нападающий москвичей Квинси Промес принес своей команде победу. Даже выиграв, "Спартак" не поднялся в турнирной таблице выше третьего места. В активе москвичей 48 очков после 24 сыгранных матчей. "Спартак" отстает от идущего вторым "Ростова" на одно очко, а от лидирующего "Зенита" на 10. Следующие два матча красно-белых именно с лидерами чемпионата России.
Источник: "Спорт-экспресс"
Федун - о матче "Спартака" с "Краснодаром": огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры
Бывший президент "Спартака" Леонид Федун оценил игру красно-белых с "Краснодаром" в РПЛ (4:3).
Фото: ФК "Спартак"