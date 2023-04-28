– По-моему, на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? Но к итоговому решению отнесся с пониманием. Ко всем нужно проявлять уважение. При этом важно понимать, что это футбол, рубка началась с самых первых минут. Слишком принципиальный соперник. Но не думаю, что эти события как-то скажутся на ближайшем выезде в Питер, – заметил Селихов в интервью пресс-службе красно-белых.
По итогам драки, которая произошла после финального свистка арбитра об окончании основного игрового времени заключительной встречи группового этапа Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом", сразу несколько футболистов обеих команд получили дисквалификацию на 6 матчей турнира. У "Спартака", помимо вратаря Александра Селихова, "срок отбывают" нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон.
Оба клуба уже завершили свое выступление в текущем розыгрыше Кубка России. "Зенит" в 1/4 финала Пути регионов РПЛ уступил в серии 11-метровых "Динамо" (1:1, 3:5 по пен.), а "Спартак" сенсационно проиграл тольяттинскому "Акрону" из Первой лиги в полуфинале нижней сетки со счетом 1:2.
Селихов – о дисквалификации за драку с "Зенитом": на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль?
Голкипер "Спартака" Александр Селихов отреагировал на шестиматчевую дисквалификацию по итогам массовой драки перед серией пенальти кубкового матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"