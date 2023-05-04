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Малафеев: у меня не было цели выиграть у Акинфеева конкуренцию и оставить ворота сборной России за собой

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Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о конкуренции с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеев за место первого номера в сборной России на Евро-2012.
Фото: ФК "Зенит"
- 2012 год тоже в принципе нормально начал. Тренер сборной меня знал, а у Игоря была травма. В итоге с учетом всего этого предпочтение было отдано мне. Воспользовался я этим или нет? Во всяком случае сделал все возможное и от меня зависящее. При этом не было цели выиграть у Игоря конкуренцию и оставить ворота сборной России за собой. Задача была — своей игрой принести команде результат.

Долгое время основным голкипером сборной России был именно вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Малафеев, защищавший цвета "Зенита", был знаком с Диком Адвокатом, который возглавлял российскую национальную команду на чемпионате Европы 2012 года, так как нидерландский специалист ранее работал в "Зените". Всего за свою карьеру Малафеев сыграл 29 матчей за сборную России, последний раз сыграв за нее в 2012 году. Акинфеев продолжал играть за национальную команду до 2018 года, завершив карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года в России.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России ЦСКА Акинфеев Малафеев
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