- Тот же Газзаев или Сёмин могли бы возглавить "Динамо". И поверьте, команда играла бы очень интересно. Сёмин в "Локомотив" пришёл в достаточно серьезном возрасте, но команда же заиграла. А когда он ушёл, то перестала. Это люди с опытом, знаниями и квалификацией — это самое важное.
И Газзаев, и Семин ранее уже работали в московском "Динамо", однако сейчас оба специалиста уже долгое время находятся вдали от работы в футболе. По информации СМИ, будущее Славиши Йокановича в российском клубе сочтено, и он покинет команду по окончании текущего сезона. По последним данным, в качестве потенциальной замены серба на тренерском мостике рассматриваются Александр Кержаков, Марко Николич и Марцел Личка. В "Динамо" пока никак не комментировали слухи об увольнении Йокановича.
Источник: "РБ Спорт"
Байдачный: Газзаев или Сёмин могли бы возглавить "Динамо". Команда играла бы очень интересно
Бывший футболист "Динамо" Анатолий Байдачный заявил, что Валерий Газзаев или Юрий Семин могли бы сменить Славишу Йокановича на посту наставника клуба.
Фото: РИА Новости