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Байдачный: Газзаев или Сёмин могли бы возглавить "Динамо". Команда играла бы очень интересно

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Бывший футболист "Динамо" Анатолий Байдачный заявил, что Валерий Газзаев или Юрий Семин могли бы сменить Славишу Йокановича на посту наставника клуба.
Фото: РИА Новости
- Тот же Газзаев или Сёмин могли бы возглавить "Динамо". И поверьте, команда играла бы очень интересно. Сёмин в "Локомотив" пришёл в достаточно серьезном возрасте, но команда же заиграла. А когда он ушёл, то перестала. Это люди с опытом, знаниями и квалификацией — это самое важное.

И Газзаев, и Семин ранее уже работали в московском "Динамо", однако сейчас оба специалиста уже долгое время находятся вдали от работы в футболе. По информации СМИ, будущее Славиши Йокановича в российском клубе сочтено, и он покинет команду по окончании текущего сезона. По последним данным, в качестве потенциальной замены серба на тренерском мостике рассматриваются Александр Кержаков, Марко Николич и Марцел Личка. В "Динамо" пока никак не комментировали слухи об увольнении Йокановича.

Источник: "РБ Спорт"


Байдачный Динамо Газзаев Семин
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