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Божович: судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе! Только "Динамо" не давит на судей

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Экс-наставник "Динамо" Миодраг Божович поделился своей точкой зрения на судейство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе! Но судьи в этом не виноваты — на них оказывают давление руководители всех команд, кроме "Динамо". Только эта команда не оказывает давление на судейство, - приводит мнение Божовича "Чемпионат".

Очередной тур РПЛ ознаменовался судейским скандалом. В игре "Химки" - "Спартак" (1:1) калужанин Евгений Кукуляк показал вторую желтую игроку москвичей Даниилу Денисову и удалил его с поля. Практически все судейские эксперты заявили, что Евгений ошибочно применил санкции к спартаковцу. Отметим, что Кукуляк уже ошибался в этом сезоне. В кубковом матче "Зенита" и "Динамо" рефери ошибочно не наказал дружину Сергея Семака 11-метровым за фол Клаудиньо на Тюкавине. Руководство судейского корпуса приняло решение отстранить калужанина на неопределенный срок, но через небольшой отрезок времени Кукуляк вернулся к судейству игр РПЛ.


Божович Динамо
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