- Хорошие результаты при Шварце в "Динамо"? Какие хорошие результаты были при нем? Третье место? Ресурсы у "Динамо" очень большие. Команда должна бороться за лучшие места, за чемпионство. У "Динамо" за последние 15 лет были разные тренеры, а когда был хороший результат? В последнее время все очень плохо. Делайте выводы.
Напомним, после разгрома от грозненского "Ахмата" в мачте 27-го тура РПЛ со счетом 3:0 с поста главного тренера "Динамо" был уволен Славиша Йоканович. Исполнять обязанности наставника команды будет Павел Алпатов. За три тура до финиша текущего розыгрыша чемпионата России "бело-голубые" занимают седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. В рамках 28-го тура первенства страны москвичи сыграют на выезде с "Торпедо".
Источник: "Чемпионат"
Божович: у "Динамо" за последние 15 лет были разные тренеры, а когда был хороший результат?
Экс-наставник "Динамо" Миодраг Божович прокомментировал ситуацию с главными тренерами "бело-голубых".
Фото: РИА Новости