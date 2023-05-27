- Игра Агкацева? Прекрасная игра, - передает слова Сафонова корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.
Сегодня "Краснодар" на своей домашней арене сыграл вничью с ЦСКА. Рамку ворот южан занял 21-летний страж ворот Станислав Агкацев. Основной голкипер "быков" Матвей Сафонов остался на скамейке запасных во второй игре подряд. Станислав сумел отметиться рядом классных спасений. Отметим, что дружина Владимира Ивича находится на 6-й позиции за 1 тур до конца РПЛ. Главный матч для "Краснодара" еще впереди. В июне они сыграют в финале Кубка.
Сафонов – о выступлении Агкацева: прекрасная игра
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу игры его коллеги Станислава Агкацева в игре 28-го тура против ЦСКА (0:0).
Фото: " Чемпионат"