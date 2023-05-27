Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Торпедо
1 - 3 1 3
ОренбургЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
0 - 3 0 3
Краснодар-2Завершен
Шинник
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
0 - 2 0 2
ЕнисейЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Велес
1 - 2 1 2
АкронЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
2 - 1 2 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
2 - 2 2 2
МайнцЗавершен
Кёльн
1 - 2 1 2
БаварияЗавершен
Унион
1 - 0 1 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
4 - 2 4 2
Шальке-04Завершен

Сафонов – о выступлении Агкацева: прекрасная игра

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу игры его коллеги Станислава Агкацева в игре 28-го тура против ЦСКА (0:0).
Фото: " Чемпионат"
- Игра Агкацева? Прекрасная игра, - передает слова Сафонова корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.

Сегодня "Краснодар" на своей домашней арене сыграл вничью с ЦСКА. Рамку ворот южан занял 21-летний страж ворот Станислав Агкацев. Основной голкипер "быков" Матвей Сафонов остался на скамейке запасных во второй игре подряд. Станислав сумел отметиться рядом классных спасений. Отметим, что дружина Владимира Ивича находится на 6-й позиции за 1 тур до конца РПЛ. Главный матч для "Краснодара" еще впереди. В июне они сыграют в финале Кубка.


Сафонов Краснодар Агкацев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Монако" пропустил два безответных мяча от "Ренна". Головин был заменен на 72-й минуте
"Интер" обыграл "Аталанту" и обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне
Наставник "Краснодара" Ивич: не люблю говорить о судействе, но пенальти в ворота ЦСКА был очевидным
Ничья в пользу «Спартака». ЦСКА и «Краснодар» устроили тихую репетицию перед финалом Кубка России 2
"Аль-Наср" с Роналду не смог обыграть "Аль-Иттифак" и потерял шансы на чемпионство
Семак - о ничьей с "Сочи": не хватило взаимодействий, забитых мячей 1
Хавбек "Краснодара" Баньяц - о ничьей с ЦСКА: в первом тайме мы играли очень хорошо
Вратарь "Краснодара" Агкацев – о 0:0 с ЦСКА: момент с удалением был тяжелым. Сложно было 30 минут играть в меньшинстве
Чанов: ЦСКА нужен такой же игрок, как Вагнер Лав 1 эксклюзив
Кучаев – о 0:0 с "Краснодаром": в первом тайме больше ЦСКА остался доволен тем, что отстоял ничью 2
Селюк – о Карраскале: когда колумбиец приехал, он показал, что действительно хороший футболист 2 эксклюзив
Рамирес: думаю, это мой последний сезон в "Краснодаре"
Защитник "Краснодара" Литвинов – о 0:0 с ЦСКА: у них особо не было опасных моментов. Кто сильнее, выясним уже в финале 1
Защитник "Краснодара" Литвинов – об удалении в матче с ЦСКА: не знаю, почему Левникову не показали несколько камер 1
Пономарев: игроки ЦСКА перенервничали. Не исключаю, что за второе место команде пообещали приличную сумму 1 эксклюзив