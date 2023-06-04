- Сегодня я встретила много друзей-футболистов. Из футбола у меня много друзей. У меня, кстати, большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа, - приводит слова Бузовой Sport24.
Бывший опорный хавбек сборной России Дмитрий Тарасов повесил бутсы на гвоздь летом 2022 года. Дмитрий известен по выступлениям за "Локомотив". В красно-зеленой майке хавбек сыграл 188 встреч, в которых сумел забить 12 голов и оформить 10 голевых пасов. Также в активе Дмитрия 62 игры за "Томь" и 29 матчей за ФК "Москва". Тарасов три раза поднимал Кубок России, а также завоевывал титул чемпиона России. Примечательно, что Дмитрий поучаствовал в 8 играх за сборную России, в которых забил 1 гол. Всего за свою карьеру Тарасов принял участие в 305 поединках. За этот отрезок россиянин забил 21 гол и оформил 17 результативных передач.Сейчас Дмитрий выступает в Медиалиге.
Ольга Бузова - о Тарасове: у меня большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа
Известная ведущая Ольга Бузова пошутила по поводу своего бывшего мужа экс-игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова.
Фото: "Матч ТВ"