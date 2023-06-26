Как утверждает источник, 31-летний форвард может продолжить карьеру в "Динамо". В минувшем сезоне Бруно наколотил 20 голов в 33 играх чемпионата Бельгии и национального кубка, войдя в топ-3 лучших бомбардиров лиги. Отмечается, что препятствием для перехода может стать возраст потенциального новичка бело-голубых, которому в августе исполнится 32 года.
Бруно знаком отечественным поклонникам футбола по выступлениям в Самаре. Бельгиец в промежутке с 2016 по 2017 годы забил семь голов в 28 играх за "Крылья Советов". Его рыночная стоимость оценивается в 1 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Бельгийский нападающий "Сент-Трюйдена" Бруно может перейти в "Динамо"
Московскому "Динамо" предложены услуги нападающего бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Джанни Бруно.
Фото: ФК "Сент-Трюйден"