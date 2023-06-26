- Первый раз слышу. Я ничего об этом не знаю, - приводит комментарий агента Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 32-летний бельгиец Джанни Бруно может переехать в России. Его услуги были предложены столичному "Динамо". Примечательно, что игрок уже выступал в России. Он защищал цвета "Крыльев Советов" из Самары. В майке самарского коллектива форвард провел 28 поединков. За этот отрезок бельгиец забил 7 голов и оформил 3 голевых паса. С лета прошлого года Бруно играет в "Сент-Труйдене". В минувшем сезоне бельгийского первенства Джанни наколотил 18 голов, поучаствовав в 30 играх. Это лучший показатель в лиге. Также же игрок записал в свой актив 2 ассиста.
Агент: Бруно может перейти в "Динамо"? Первый раз слышу
Агент бельгийского футболиста Джанни Бруно Роджер Анротай отреагировал на информацию о том, что игрок может перебраться в "Динамо".
Фото: "Чемпионат"