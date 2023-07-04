- Первый номер "Зенита" — Михаил Кержаков. Одоевский? Не вижу тренировок первой команды, только знаю мнения. Не знаю почему, но его выбила травма и та красная карточка в Грозном. Пока Даниил не возвращается на тот уровень, который нужен, но он остаётся талантливым вратарём, в которого верит «Зенит». Даня в обойме, мы должны понимать, что Миша уже не молод, нужно искать замену, - приводит комментарий Аршавина ютуб-канал "ТакойФутбол".
В январе этого года российский страж ворот Михаил Кержаков отпраздновал свое 36-летие. В завершившемся сезоне именно он был основным голкипером чемпиона страны. Футболист провел в рамке ворот петербуржцев 24 игры в РПЛ. В них Михаил пропустил всего 16 мячей, записав в свой актив 22 поединка на ноль. Примечательно, что начинал сезон первым номером Даниил Одоевский. Голкипер, которому на тот момент было всего 19 лет, сыграл 5 встреч, пропустив всего 1 раз. Сейчас в "Зените" числятся 4 вратаря. Отметим, что все они являются выпускниками академии клуба. Помимо Кержакова и Одоевского, с которым недавно пролонгировали соглашение, с командой тренируются Александр Васютин и Никита Гойло. Последний был выкуплен у "Пари НН" совсем недавно.
Аршавин: первый номер "Зенита" — Кержаков. Но Михаил уже не молод, нужно искать замену
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился своими соображениями по поводу ситуации с вратарями в петербуржском коллективе.
Фото: ФК "Зенит"