– Кудряшов… Где он играл-то сейчас? Он в Турции играл! Я забыл уже про него, думал, закончил уже. Для "Факела" это нормально. Я даже не удивлюсь, если Серега Игнашевич вернется и будет играть. Это в шутку, конечно, но в защите поиграть, что тут такого? Выбил в бровку и все, тем более здесь ничего такого. А про "Факел", команде такие защитники нужны, считаю, — цитирует Мостового "Евро-Футбол".
36-летний Федор Кудряшов на днях перешел в воронежский "Факел" в статусе свободного агента. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023-2024. Предыдущим клубом Федора Кудряшова был турецкий "Антальяспор". В конце минувшего сезона контракт российского игрока с данным клубом истек, и они не стали продлевать сотрудничество.
43-летний Сергей Игнашевич в настоящий момент времени является главным тренером калининградской "Балтики". Свою футбольную карьеру российский легендарный защитник завершил 2018 году.
Мостовой – о переходе Кудряшова в "Факел": не удивлюсь, если Игнашевич вернется и будет играть
Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о переходе 36-летнего защитника Федора Кудряшова в воронежский "Факел".
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