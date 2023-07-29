– Мы очень рады продлению контракта с нашим ключевым спонсором. Будем развивать наше сотрудничество совместно с "Фонбет". Контракт заключен на три года. Сотрудничество возросло в разы, у нас сильный контракт. Действительно ли сумма контракта увеличилась в полтора раза? Возможно. Раскрывать детали контракта не могу, но примерно так.
Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях заявил о том, что самарские "Крылья Советов" и букмекерская контора "Фонбет" подписали новое соглашение на улучшенных условиях. По информации российского журналиста, "волжане" будут получать от своего спонсора 150 миллионов рублей в год (на 60 миллионов рублей больше, чем в прошлом сезоне).
Сегодня, 29 июля 2023 года, самарские "Крылья Советов" проведут матч второго тура Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо". Данная встреча начнется в 15:00 по столичному времени.
Источник: Metaratings
Гендиректор "Крыльев Советов": сумма нового контракта команды с "Фонбет" увеличилась в полтора раза? Примерно так
Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Вадим Андреев прокомментировал новость о том, что "волжане" подписали новый контракт со своим спонсором БК "Фонбет".
Фото: ПФК "Крылья Советов"