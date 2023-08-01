– Я хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры. и настрой, и движение. "Ростов" просто смял "Зенит" и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием! Если "Ростов" будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку.
29 июля 2023 года "Ростов" провел домашний поединок против петербургского "Зенита" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 43 минуте усилиями нападающего Матео Кассьерры футболисты сине-бело-голубых вышли вперед. На протяжении всего второго тайма хозяева пытались отыграться, и в самой концовке они все же сумели восстановить равновесие на табло. Этому поспособствовал форвард Николай Комличенко, который реализовал 11-метровый удар.
После двух стартовых туров чемпионата России по футболу подопечные "Валерия Карпина" заработали четыре балла. В настоящее время ростовчане располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Газзаев: "Ростов" просто смял "Зенит". С такой игрок команда Карпина попадет в призовую тройку
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре "Ростова" против петербургского "Зенита" (1:1) во втором туре чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"