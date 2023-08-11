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Дуарте: Абаскаль — лучший тренер РПЛ

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Защитник "Спартака" Алексис Дуарте считает главного тренера команды Гильермо Абаскаля лучшим в Российской Премьер-Лиге.
Фото: СЭ
"Абаскаль — лучший тренер РПЛ? Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит", — сказал Дуарте.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал главным тренером московской команды летом 2022 года, заняв вакантное место после ухода Руя Витории. В первом сезоне под руководством Абаскаля "Спартак" занял третье место в чемпионате России. В нынешнем сезоне красно-белые после трёх туров идут на первом месте.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Абаскаль Спартак Дуарте
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