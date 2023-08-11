"Абаскаль — лучший тренер РПЛ? Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит", — сказал Дуарте.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал главным тренером московской команды летом 2022 года, заняв вакантное место после ухода Руя Витории. В первом сезоне под руководством Абаскаля "Спартак" занял третье место в чемпионате России. В нынешнем сезоне красно-белые после трёх туров идут на первом месте.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Дуарте: Абаскаль — лучший тренер РПЛ
Защитник "Спартака" Алексис Дуарте считает главного тренера команды Гильермо Абаскаля лучшим в Российской Премьер-Лиге.
Фото: СЭ