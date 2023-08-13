Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.76X 4.1П2 4.6
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.42X 5П2 8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.62X 4.3П2 6.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
АкронНе начат
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.45X 3.3П2 2.95
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.65П2 2.6
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.42

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.85
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.91X 3.8П2 4.1
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.56

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
П1 3.95X 3.55П2 2.03
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 2X 3.5П2 4.1
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3.35X 3.6П2 2.2
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.48X 4.8П2 7
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.7
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Защитник "Ростова" Вахания: Карпин доверяет молодым, ты выходишь и не боишься ошибиться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новичок "Ростова" защитник Илья Вахания прокомментировал победу над "Рубином" (3:0) в рамках 4 тура РПЛ и обстановку в команде.
Фото: ФК "Ростов"
- Отличная игра с большим количеством опасных моментов. Слава богу, что мы победили. И победили достаточно уверенно. Всё отлично. Отличный коллектив. ...Сейчас мне комфортно. Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться, - передает слова Вахании Matchtv.ru.

22-летний правый защитник Илья Вахания перешел в "Ростов" на правах свободного агента в июле 2023 года, ранее футболист выступал за молодежные команды из системы "Зенита". За желто-синих футболист провел 3 матча во всех турнирах и отметился результативной передачей на победный гол в домашней игре 4 тура Российской премьер-лиги против "Рубина" (3:0).


Ростов Карпин Вахания
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится