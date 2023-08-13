- Отличная игра с большим количеством опасных моментов. Слава богу, что мы победили. И победили достаточно уверенно. Всё отлично. Отличный коллектив. ...Сейчас мне комфортно. Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться, - передает слова Вахании Matchtv.ru.
22-летний правый защитник Илья Вахания перешел в "Ростов" на правах свободного агента в июле 2023 года, ранее футболист выступал за молодежные команды из системы "Зенита". За желто-синих футболист провел 3 матча во всех турнирах и отметился результативной передачей на победный гол в домашней игре 4 тура Российской премьер-лиги против "Рубина" (3:0).
Защитник "Ростова" Вахания: Карпин доверяет молодым, ты выходишь и не боишься ошибиться
Новичок "Ростова" защитник Илья Вахания прокомментировал победу над "Рубином" (3:0) в рамках 4 тура РПЛ и обстановку в команде.
Фото: ФК "Ростов"