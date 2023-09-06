– Думаю, что второй тайм (товарищеского матча со сборной Катара 12 сентября) мог бы сыграть Кержаков. Сафонов сейчас тоже в неплохой форме – видать, он немного сообразил, как нужно играть. Все нюансы, которые у него были, в том числе провалы, очень вальяжно играл в воротах, исправил. Сейчас у него серьезность появилась. Хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно попробовать. Не знаю, как у них распределено, но второй тайм, думаю, нужно отдать Кержакову, – приводит слова Дасаева ТАСС.
В эти дни национальная команда России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов рассказал, что на выездную товарищескую игру с Катаром, которая состоится 12 сентября на одном из стадионов ЧМ-2022, отправятся три голкипера из следующей четверки: Матвей Сафонов из "Краснодара", Илья Помазун из "Урала", Михаил Кержаков из "Зенита" и Илья Лантратов из "Локомотива". Кафанов подчеркнул, что первый тайм встречи будет доверен Сафонову, если вратарь обойдется без травм.
Дасаев: Сафонов сообразил, как нужно играть. Он исправил провалы и вальяжность в воротах
Обладатель награды лучшему вратарю мира Ринат Дасаев поделился мнением по поводу игры голкиперов сборной России.
Фото: ФК "Краснодар"