Полузащитник забил дальним ударом и стал самым молодым футболистом бело-голубых с подобным голом в чемпионате России со времён Арсена Захаряна. На момент гола Маринкину было 18 лет и 68 дней. Захарян в 2021 году поразил ворота ЦСКА из-за штрафной, когда ему было 17 лет и 355 дней. Если учитывать весь чемпионат, более молодой автор дальнего гола в последний раз появлялся в 2023 году - тогда отличился Михаил Рядно.
Для воспитанника академии "Динамо" этот мяч стал дебютным за основную команду в чемпионате России. Москвичи обыграли махачкалинское "Динамо" со счётом 3:1.
Маринкин повторил достижение Захаряна в "Динамо"
Тимофей Маринкин отметился историческим достижением в матче московского "Динамо" с махачкалинским клубом.
Фото: ФК "Динамо"