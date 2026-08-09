Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
19:30
АхматНе начат

Маринкин повторил достижение Захаряна в "Динамо"

Тимофей Маринкин отметился историческим достижением в матче московского "Динамо" с махачкалинским клубом.
Фото: ФК "Динамо"
Полузащитник забил дальним ударом и стал самым молодым футболистом бело-голубых с подобным голом в чемпионате России со времён Арсена Захаряна. На момент гола Маринкину было 18 лет и 68 дней. Захарян в 2021 году поразил ворота ЦСКА из-за штрафной, когда ему было 17 лет и 355 дней. Если учитывать весь чемпионат, более молодой автор дальнего гола в последний раз появлялся в 2023 году - тогда отличился Михаил Рядно.

Для воспитанника академии "Динамо" этот мяч стал дебютным за основную команду в чемпионате России. Москвичи обыграли махачкалинское "Динамо" со счётом 3:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится