- Как только мы прилетели в Грозный и провели первую встречу с командой, сразу обратили внимание на мячи, которые она пропустила. Тут важно понимать не только чем всё заканчивалось - это и так очевидно - но и с чего начиналось. Мы сразу озвучили, что у нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры. Не будет такого, что кто-то впереди постоит, а кто-то за них сзади побегает. Если все 11 футболистов будут работать на команду в обороне, то нас будет трудно победить, - передает слова Ромащенко "СЭ".
49-летний экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко занял должность главного тренера грозненского "Ахмата" после 4 тура РПЛ. В четырех сыгранных матчах во всех турнирах под руководством Ромащенко грозненцы одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью, забив при этом 8 голов и пропустив 1 гол. В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги "Ахмат" с 10 набранными очками занимает восьмую строчку, отставая на 7 очков от лидирующего "Краснодара" и на 4 очка от команды, дополняющих топ-3 - петербургского "Зенита" и самарских "Крыльев Советов".
Ромащенко: в "Ахмате" мы сразу озвучили, что у нас будут обороняться все 11 человек, даже лидеры
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко прокомментировал текущие результаты после своего прихода в команду.
Фото: ФК "Ахмат"