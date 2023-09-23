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Наставник "Сочи" Точилин: трансферное окно закрыто, будем пытаться улучшить результат внутренними резервами

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Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что южане будут стараться улучшить свои результаты за счет "внутренних резервов", так как трансферное окно закрылось.
Фото: РИА Новости
— Трансферное окно закрыто, усиления нет. Будем пытаться улучшить свою игру и результат внутренними резервами. Наметили ли мы позиции под усиление зимой? Пока у нас осень, в зиму не заглядываем, — цитирует Точилина "Матч ТВ".

Александр Точилин стал главным тренером "Сочи" 17 сентября. На данном посту он сменил Дмитрия Хохлова, который решил расстаться с южанами по обоюдному согласию.

В настоящее время "Сочи" занимает 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После восьми туров южане имеют на своем счету шесть набранных очков. В девятом чемпионата страны подопечные Александра Точилина на выезде сыграют против самарских "Крыльев Советов". Данная встреча состоится завтра, 23 сентября.


Сочи Точилин
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