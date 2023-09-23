— Трансферное окно закрыто, усиления нет. Будем пытаться улучшить свою игру и результат внутренними резервами. Наметили ли мы позиции под усиление зимой? Пока у нас осень, в зиму не заглядываем, — цитирует Точилина "Матч ТВ".
Александр Точилин стал главным тренером "Сочи" 17 сентября. На данном посту он сменил Дмитрия Хохлова, который решил расстаться с южанами по обоюдному согласию.
В настоящее время "Сочи" занимает 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После восьми туров южане имеют на своем счету шесть набранных очков. В девятом чемпионата страны подопечные Александра Точилина на выезде сыграют против самарских "Крыльев Советов". Данная встреча состоится завтра, 23 сентября.
Наставник "Сочи" Точилин: трансферное окно закрыто, будем пытаться улучшить результат внутренними резервами
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что южане будут стараться улучшить свои результаты за счет "внутренних резервов", так как трансферное окно закрылось.
Фото: РИА Новости