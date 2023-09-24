"Получилось перезагрузиться во время паузы на сборные, выдохнули. После "Краснодара" было неприятное настроение, но все выправилось", — сказал Умяров.
Напомним, московская команда проиграла действующему лидеру чемпионата России в матче 2 сентября со счётом 2:0. Это была последняя игра перед паузами на сборные, затем красно-белые выдали серию из трёх побед, которая продолжается до сих пор.
Источник: Sport24.
Умяров: "Спартаку" удалось перезагрузиться во время паузы. После "Краснодара" было неприятное настроение
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров признался, что его команде удалось перезагрузиться во время паузы на матчи сборных.
Фото: "Чемпионат"