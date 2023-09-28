- Мне неинтересно, что там Марио обещал и подписал. Он захотел - взял и уехал. Меня спрашивали: ты хочешь возвращения Фернандеса? Я отвечал: "Если человек хочет, то он сделает это". Марио выбрал другую историю. Меня судьба Марио не волнует по одной простой причине - у него есть своя голова на плечах. За Фернандеса никто ничего решать не будет. Если он пошел такой дорогой - пожалуйста, пускай делает так, как ему лучше, - цитирует Акинфеева "Российская газета".
33-летний экс-правый защитник ЦСКА Марио Фернандес в июле 2023 года подписал контракт с петербургским "Зенитом", вернувшись в Россию из Бразилии. Годом ранее футболист обратился к руководству красно-синих о приостановке действующего контракта по семейным причинам и его просьба была удовлетворена с заключением устного соглашения о том, что в Россию Фернандес вернется только в ЦСКА. Однако бразильский "Интернасьональ", с которым Марио подписал временный контракт для поддержания игровой формы, потребовал от ЦСКА компенсацию в размере 365 тысяч евро за возвращение футболиста. В итоге эту компенсацию уплатил "Зенит", с которым Фернандес и принял решение заключить контракт.
Акинфеев: неинтересно, что там Марио обещал и подписал. Его судьба меня не волнует по одной простой причине
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем отношении к уходу в "Зенит" защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"