– В команде нет никаких конфликтов, у нас все хорошо. Кстати, вообще непонятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно. Саша Соболев все время тренировался. Наверное, можно всегда лучше по результатам. Если бы мы выиграли все матчи из всех возможных, тогда бы это было топ. Поэтому есть куда стремиться. Еще рано говорить о том, на что можем претендовать в этом сезоне, – цитирует Хлусевича ТАСС.
На минувшей неделе журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале о том, что Абаскаль отстранял Соболева от основы из-за трехкратного пропуска командного завтрака. В пресс-службе "красно-белых" опровергли слухи о конфликте между тренером и игроком, а также не стали комментировать внутренние меры дисциплинарного характера.
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав. 26-летний форвард вышел на замену в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Хлусевич: непонятно, откуда рождаются разные слухи. Соболев все время тренировался
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич опроверг слухи о возможном конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и форвардом "красно-белых" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"