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Ещенко: "Спартак" — явный фаворит в дерби с "Локо". Другого мнения быть не может

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Бывший футболист "Спартака" Андрей Ещенко назвал фаворита в предстоящем матче 14-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
– Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, "Спартак" — явный фаворит в дерби с "Локо". Другого мнения быть не может. Красно?белые сейчас выступают нестабильно, и у них много кадровых потерь. Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает "Спартаку" победить.

Этим вечером в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет проведен один из центральных матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Локомотив" сыграет против "Спартака". Старт встречи запланирован на 19:30 по столичному времени.

Напомним, предыдущий поединок между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" прошел 27 февраля 2023 года. Тогда они сыграли в рамках плей-офф Кубка России. Красно-белые в тот день одолели "железнодорожников" со счетом 4:2.

Источник: "Чемпионат"


Спартак Локомотив Ещенко
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