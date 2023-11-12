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Кудряшов - о переломе скулы: восстанавливаюсь. Надеюсь, вернусь к тренировкам после выходных

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Защитник "Факела" Федор Кудряшов рассказал о своем восстановлении после перелома скуловой кости.
Фото: Чемпионат.com
"Надеюсь, вернусь к тренировкам после выходных. Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь", - приводит "Матч ТВ" слова Кудряшова.

Напомним, защитник воронежского "Факела" Федор Кудряшов получил перелом скуловой кости без смещения 4 ноября во встрече 14-го тура российской Премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (2:1). Позднее клуб сообщил, что при таких травмах средний срок восстановления составляет примерно 2-3 недели.

Кудряшов Факел
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