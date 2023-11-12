"Надеюсь, вернусь к тренировкам после выходных. Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь", - приводит "Матч ТВ" слова Кудряшова.
Напомним, защитник воронежского "Факела" Федор Кудряшов получил перелом скуловой кости без смещения 4 ноября во встрече 14-го тура российской Премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (2:1). Позднее клуб сообщил, что при таких травмах средний срок восстановления составляет примерно 2-3 недели.
Кудряшов - о переломе скулы: восстанавливаюсь. Надеюсь, вернусь к тренировкам после выходных
Защитник "Факела" Федор Кудряшов рассказал о своем восстановлении после перелома скуловой кости.
Фото: Чемпионат.com