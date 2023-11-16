"Результаты "Зенита"? Я полностью сконцентрирован на своей команде. Меня интересует только то, как играем мы, и наша работа. Мы хотим выиграть чемпионат", — сказал Кордоба.
30-летний Кордоба в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Краснодарская команда по итогам 15 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице первое место, набрав 32 очка. Следом идёт действующий чемпион России в лице "Зенита", у которого 30 очков.
Источник: Metaratings.
Кордоба: результаты "Зенита" меня не интересуют. Мы в "Краснодаре" хотим выиграть РПЛ
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал, что его не волнуют результаты "Зенита".
Фото: "Чемпионат"