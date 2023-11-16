Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Кипр
0 - 1 0 1
Испания1 тайм
Эстония
0 - 0 0 0
Австрия1 тайм
Болгария
0 - 0 0 0
Венгрия1 тайм
Азербайджан
2 - 0 2 0
Швеция1 тайм
Грузия
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Словакия
22:45
ИсландияНе начат
Лихтенштейн
22:45
ПортугалияНе начат
Черногория
22:45
ЛитваНе начат
Люксембург
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Кордоба: результаты "Зенита" меня не интересуют. Мы в "Краснодаре" хотим выиграть РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал, что его не волнуют результаты "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"Результаты "Зенита"? Я полностью сконцентрирован на своей команде. Меня интересует только то, как играем мы, и наша работа. Мы хотим выиграть чемпионат", — сказал Кордоба.

30-летний Кордоба в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Краснодарская команда по итогам 15 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице первое место, набрав 32 очка. Следом идёт действующий чемпион России в лице "Зенита", у которого 30 очков.

Источник: Metaratings.

Кордоба Зенит Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится