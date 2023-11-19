- Если будет возможность, посмотрю игру сборной России с Кубой. Матчи сборной России интересно смотреть вне зависимости от соперника, потому что их не так много. Ждем хорошую игру. Мне кажется, сборная России победит Кубу, потому что у нас уровень выше, - передает слова Каряки "Чемпионат".
В понедельник 20 ноября на "Волгоград Арене" состоится товарищеская встреча национальных сборных России и Кубы. Стартовый свисток намечен на 19:30 по московскому времени. Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА по итогам октябрьских матчей 2023 года занимает 39-е место, сборная Кубы находится в нём на 169-й строчке.
Каряка: матчи сборной России интересно смотреть вне зависимости от соперника
Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Кубы.
Фото: ФК "Амкар"