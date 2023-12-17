— Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее, как вчера, разговаривал с друзьями-испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера “Севильи”. Если будет предложение, он туда сорвется.
Ранее стало известно о том, что главный тренер “Севильи” Диего Алонсо был уволен со своего поста. Сейчас данная должность в испанской команде вакантна.
Напомним, что Гильермо Абаскаль является главным тренером московского “Спартака” с лета 2022 года. Текущий контракт испанского специалиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: “Матч ТВ”
Радимов: Абаскаль претендует на пост тренера “Севильи”. Если будет предложение, он уедет
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов сообщил о том, что тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль может возглавить испанскую “Севилью”.
Фото: "Матч ТВ"