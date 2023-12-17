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Радимов: Абаскаль претендует на пост тренера “Севильи”. Если будет предложение, он уедет

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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов сообщил о том, что тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль может возглавить испанскую “Севилью”.
Фото: "Матч ТВ"
— Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее, как вчера, разговаривал с друзьями-испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера “Севильи”. Если будет предложение, он туда сорвется.

Ранее стало известно о том, что главный тренер “Севильи” Диего Алонсо был уволен со своего поста. Сейчас данная должность в испанской команде вакантна.

Напомним, что Гильермо Абаскаль является главным тренером московского “Спартака” с лета 2022 года. Текущий контракт испанского специалиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: “Матч ТВ”

Радимов Абаскаль Спартак Севилья
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