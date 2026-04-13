Поводом для разбирательства стали высказывания специалиста после поединка 24-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1), в которых была использована ненормативная лексика.
Ранее Евсеев уже подвергался санкциям со стороны дисциплинарного комитета за аналогичное нарушение - после встречи с "Балтикой" он был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Источник: "Матч ТВ"
Евсеев вновь приглашён на заседание КДК РФС
Артур Григорьянц сообщил, что рулевой махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев приглашён на заседание КДК РФС.
Фото: ФК "Динамо" Мх