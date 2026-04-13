Генич допустил уход Батракова из “Локомотива”

По его мнению, предложение от европейского клуба может стать серьёзным аргументом.
- Если это “Порту”, просто надо заворачивать и отпускать. Если, правда, 16 млн готовы заплатить, - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".
Батраков является воспитанником "Локомотива" и одним из лидеров команды.
В этом сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 16 голами и 11 результативными передачами.
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.