Генич допустил уход Батракова из “Локомотива”

Константин Генич высказался о возможном трансфере Алексея Батракова из “Локомотива”.
Фото ФК "Локомотив"
Комментатор допустил, что московскому клубу стоит рассмотреть вариант продажи полузащитника при определённых условиях.

По его мнению, предложение от европейского клуба может стать серьёзным аргументом.

- Если это “Порту”, просто надо заворачивать и отпускать. Если, правда, 16 млн готовы заплатить, - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".


Батраков является воспитанником "Локомотива" и одним из лидеров команды.

В этом сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 16 голами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

