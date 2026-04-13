Московский клуб рассчитывает сохранить нападающего и уже обозначил финансовые условия будущего соглашения. По информации "Чемпионата", "железнодорожники" готовы предложить игроку зарплату в размере 10 миллионов рублей в месяц, однако сторона футболиста рассчитывает на более высокую сумму - около 15 миллионов.
В настоящее время форвард получает в клубе порядка шести миллионов рублей ежемесячно.
Воробьёв выступает за "Локомотив" с 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах и отметился 12 забитыми мячами.
Воробьёв хочет зарабатывать в "Локомотиве" 15 млн рублей в месяц - источник
"Локомотив" ведёт переговоры о новом контракте с Дмитрием Воробьёвым.
