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В “Севилье” опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля на пост тренера команды

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Директор по связям со СМИ “Севильи” Альваро Рамирес прокомментировал слухи о том, что наставник московского “Спартака” Гильермо Абаскаль может возглавить испанскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
– То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера “Севильи”, неправда, — сказал Рамирес в интервью Sport24.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что “Севилья” определилась с кандидатами на пост главного тренера команды, который стал вакантным после того, как был уволен Диего Алонсо. В число претендентов на эту должность вошел наставник московского “Спартака” Гильермо Абаскаль.

Спартак Абаскаль Севилья
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