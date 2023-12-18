– То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера “Севильи”, неправда, — сказал Рамирес в интервью Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что “Севилья” определилась с кандидатами на пост главного тренера команды, который стал вакантным после того, как был уволен Диего Алонсо. В число претендентов на эту должность вошел наставник московского “Спартака” Гильермо Абаскаль.
В “Севилье” опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля на пост тренера команды
Директор по связям со СМИ “Севильи” Альваро Рамирес прокомментировал слухи о том, что наставник московского “Спартака” Гильермо Абаскаль может возглавить испанскую команду.
Фото: ФК "Спартак"