"Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже", - приводит слова специалиста "Чемпионат"
Малком покинул "Зенит" летом 2023-го года. Саудовский "Аль-Хиляль" заплатил за трансфер бразильца 60 миллионов евро. В Саудовской Аравии Малком выступает в одном клубе с Александром Митровичем, Сергеем Милинковичем-Савичем и Неймаром.
В 18-ти матчах чемпионата Малком оформил 9+5 по системе гол+пас. Его "Аль-Хиляль" занимает первое место в турнирной таблице с 50-ю очками, опережая "Аль Наср" Роналду на 7 очков.
Тренер "Зенита": мама Малкома сказала, что он скучает по Петербургу
Виллиам де Оливейра, работающий в тренерском штабе "Зенита", рассказал, как "Зенит" переживает уход лидера команды Малкома.
Фото: "Чемпионат"