Как сообщает Le Parisien, вернувшись после встречи, французский футболист обнаружил возле своего жилья сотрудников полиции. Правоохранители объяснили, что несколько злоумышленников собирались проникнуть в дом, однако отказались от задуманного, предположив, что внутри кто-то находится.
В том же матче Дуэ получил серьёзную травму. У 21-летнего игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Дом футболиста "ПСЖ" пытались ограбить
Неизвестные предприняли попытку ограбления дома нападающего "ПСЖ" Дезире Дуэ после матча 11-го тура чемпионата Франции с "Ниццей" (3:2).
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