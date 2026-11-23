Дом футболиста "ПСЖ" пытались ограбить

Неизвестные предприняли попытку ограбления дома нападающего "ПСЖ" Дезире Дуэ после матча 11-го тура чемпионата Франции с "Ниццей" (3:2).

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Как сообщает Le Parisien, вернувшись после встречи, французский футболист обнаружил возле своего жилья сотрудников полиции. Правоохранители объяснили, что несколько злоумышленников собирались проникнуть в дом, однако отказались от задуманного, предположив, что внутри кто-то находится.



В том же матче Дуэ получил серьёзную травму. У 21-летнего игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.